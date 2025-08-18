Erik’s Substack

Erik’s Substack

Home
Notes
Seattle Area Sports
Archive
About
Trump is Rambo
"They drew first blood, not me."
  
Erik Carlson
24
The Graph from Hell
All a part of the depopulation agenda
  
Erik Carlson
35
Was "Big Balls" Really Attacked?
Propaganda goes both ways
  
Erik Carlson
55
Abraham's True Offspring
Cancelling me in 3, 2, 1...
  
Erik Carlson
72
Tucker's Interview with Trevor Milton
Absolutely shocking, and personal!
  
Erik Carlson
19
They Don't Want Us Looking at the Bottom Line.
CIA assets activated.
  
Erik Carlson
23

July 2025

Far side of the Moon
Who is telling the truth?
  
Erik Carlson
59
Imitation Game
It makes sense of our frustrations while explaining full control
  
Erik Carlson
48
The Red Folder
Kill Room
  
Erik Carlson
23
Tech Bros or Dr. Strangelove?
Trump's role as a game manager
  
Erik Carlson
26
Panican Skywalkers
Trump is your Daddy, deal with it.
  
Erik Carlson
39
Family Trip to New York City
Right in the middle of Pride Parade Weekend
  
Erik Carlson
35
© 2025 Erik Carlson
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture