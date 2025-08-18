Erik’s Substack
Trump is Rambo
"They drew first blood, not me."
14 hrs ago
•
Erik Carlson
108
24
The Graph from Hell
All a part of the depopulation agenda
Aug 15
•
Erik Carlson
125
35
Was "Big Balls" Really Attacked?
Propaganda goes both ways
Aug 11
•
Erik Carlson
145
55
Abraham's True Offspring
Cancelling me in 3, 2, 1...
Aug 8
•
Erik Carlson
148
72
Tucker's Interview with Trevor Milton
Absolutely shocking, and personal!
Aug 4
•
Erik Carlson
103
19
They Don't Want Us Looking at the Bottom Line.
CIA assets activated.
Aug 1
•
Erik Carlson
126
23
July 2025
Far side of the Moon
Who is telling the truth?
Jul 28
•
Erik Carlson
155
59
Imitation Game
It makes sense of our frustrations while explaining full control
Jul 25
•
Erik Carlson
119
48
The Red Folder
Kill Room
Jul 21
•
Erik Carlson
141
23
Tech Bros or Dr. Strangelove?
Trump's role as a game manager
Jul 17
•
Erik Carlson
90
26
Panican Skywalkers
Trump is your Daddy, deal with it.
Jul 14
•
Erik Carlson
116
39
Family Trip to New York City
Right in the middle of Pride Parade Weekend
Jul 11
•
Erik Carlson
105
35
